2020-04-27T10:17:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 27 апреля 2020 года: сбежавший больной и под сотню зараженных

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 27 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти продолжают борьбу с коронавирусомВ Тольятти продолжают борьбу с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число зараженных коронавирусом в Тольятти уже достигло сотни. На утро 27 апреля количество таких пациентов равнялось 98, в 12.00 по самарскому времени обычно обновляется цифра, так что, возможно, к вечеру она превысит сотню. Автоград лидирует по числу заболевших в Самарской области.

В ГУ МВД РФ по региону поделились историей о том, как пациент с инфекцией сбежал из больницы № 5 и ходил по городу. При этом он знал о своем результате, просто решил рискнуть здоровьем и жизнью окружающих. Теперь он либо сядет на два года, либо заплатит штраф в 500-700 тысяч рублей.

Очагом распространения коронавируса в Тольятти стал психоневрологический диспансер. Здесь заболели больше 20 человек. По данным министерства здравоохранения, виновата медсестра, которая пообщалась с приехавшим из-за границы сыном и никому об этом не сказала. Правда, пока непонятно, как она так быстро смогла разнести заразу по учреждению.

В Тольятти действует режим строгой самоизоляции, как и во всем регионе. Покидать дом можно только для того, чтобы сходить на работу или вынести мусор, посетить магазин. Прогулки и посещение парков не рекомендуются. За нарушение режима самоизоляции штрафуют.

В Тольятти в обсерваторе находятся приехавшие с Гоа туристы. Они будут находиться там 14 дней. Тем временем в Самару прилетел самолет с вернувшимися в Россию гражданами из Индонезии, Бали. Сегодня должен прилететь самолет из Таиланда. Всех возвращенцев также поместят в обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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