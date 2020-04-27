2020-04-27T10:24:57+03:00
Общество

Без шансов на спасение: в Самарской области иномарка на огромной скорости врезалась в столб

37-летний водитель погиб на месте
Владислав КИРСАНОВ
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Тело погибшего извлекали из салона спасатели ФОТО: ПСС по Самарской областиТело погибшего извлекали из салона спасатели ФОТО: ПСС по Самарской области
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Вчера, 26 апреля, на трассе «СамараВолгоград» произошло страшное ДТП. Водитель на автомобиле «Хендэ» двигался в районе поселка Самарский. В определенный момент он не справился с управлением и на полной скорости врезался в столб.

– От полученных травм 37-летний мужчина скончался на месте. В автомобиле он находился один. Извлекать его тело пришлось в помощью гидроинструмента, – сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Все обстоятельства трагедии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростного режима на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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