В Тольятти прикрыли работающее во время самоизоляции тайм-кафе
В Тольятти обнаружили работающее тайм-кафе. Заведение продолжало принимать людей, несмотря на запрет, связанный с санитарно-эпидемическими требованиями. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля.
– Судебные приставы в тот же день посетили кафе. Они опечатали двери заведения. Соблюдение выполнения постановления будут контролировать представители исполнительной власти ежедневно, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
На данный момент в Самарской области 229 заболевших коронавирусом. Ряд предприятий функционирует с соблюдением мер безопасности, остальная часть – по-прежнему на самоизоляции, чтобы не допустить распространения инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU