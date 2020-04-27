2020-04-27T10:36:13+03:00
Общество

В Тольятти прикрыли работающее во время самоизоляции тайм-кафе

Теперь место отдыха под ежедневным наблюдением судебных приставов
Владислав КИРСАНОВ
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Деятельность заведения угрожала безопасности людей ФОТО: УФССП по Самарской областиДеятельность заведения угрожала безопасности людей ФОТО: УФССП по Самарской области
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В Тольятти обнаружили работающее тайм-кафе. Заведение продолжало принимать людей, несмотря на запрет, связанный с санитарно-эпидемическими требованиями. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля.

– Судебные приставы в тот же день посетили кафе. Они опечатали двери заведения. Соблюдение выполнения постановления будут контролировать представители исполнительной власти ежедневно, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

На данный момент в Самарской области 229 заболевших коронавирусом. Ряд предприятий функционирует с соблюдением мер безопасности, остальная часть – по-прежнему на самоизоляции, чтобы не допустить распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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