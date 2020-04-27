2020-04-27T09:46:44+03:00
Общество

Занимательное чтиво: в Самарской области 46-летний мужчина завернул в газету 33 грамма наркотиков

Задержанный пояснил, что нарвал дикорастущие растения и планировал их сам употребить
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь селянину грозит до трех лет тюрьмыТеперь селянину грозит до трех лет тюрьмыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Кинель-Черкасского района проверили местного жителя на причастность к незаконному обороту наркотиков. Подозреваемый был остановлен на одной из улиц села Тимашево. У него обнаружили в кармане сверток газеты, в котором находилось растительное вещество.

– Экспертиза установила, что это конопля общей массой 33 грамма. Ранее не судимый 46-летний местный житель сообщил, что нарвал дикорастущие растения на окраине села, планировал употребить все это сам, без цели сбыта, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции. Заведено уголовное дело. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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