Занимательное чтиво: в Самарской области 46-летний мужчина завернул в газету 33 грамма наркотиков
Полицейские Кинель-Черкасского района проверили местного жителя на причастность к незаконному обороту наркотиков. Подозреваемый был остановлен на одной из улиц села Тимашево. У него обнаружили в кармане сверток газеты, в котором находилось растительное вещество.
– Экспертиза установила, что это конопля общей массой 33 грамма. Ранее не судимый 46-летний местный житель сообщил, что нарвал дикорастущие растения на окраине села, планировал употребить все это сам, без цели сбыта, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции. Заведено уголовное дело. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU