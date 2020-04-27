Военкоматы Самарской области обеспечили медицинскими масками

27 Апр 2020 2020-04-27T10:07:24+03:00

На службу в округе планируется отправить 52 тысячи человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Порядка 500 военкоматов Центрального военного округа получили медицинские маски для безопасного проведения весеннего призыва 2020 года. Также были получены бесконтактные термометры и наборы средств личное дезинфекции призывников.

– В зданиях и на прилегающих территориях проводится дезинфекция и санитарная обработка. Начало работы приемных комиссий военкоматов ЦВО запланированы на 6 мая. Первые отправки в войска состоятся не ранее 20 мая, – говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Уточняется, что военкоматы округа отправят в войска порядка 52 тысяч человек. Сам ЦВО располагается на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России.

ИСТОЧНИК KP.RU