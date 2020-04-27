2020-04-27T10:07:24+03:00
Общество

Военкоматы Самарской области обеспечили медицинскими масками

Начало призыва начнется с 6 мая
Владислав КИРСАНОВ
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На службу в округе планируется отправить 52 тысячи человекНа службу в округе планируется отправить 52 тысячи человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Порядка 500 военкоматов Центрального военного округа получили медицинские маски для безопасного проведения весеннего призыва 2020 года. Также были получены бесконтактные термометры и наборы средств личное дезинфекции призывников.

– В зданиях и на прилегающих территориях проводится дезинфекция и санитарная обработка. Начало работы приемных комиссий военкоматов ЦВО запланированы на 6 мая. Первые отправки в войска состоятся не ранее 20 мая, – говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Уточняется, что военкоматы округа отправят в войска порядка 52 тысяч человек. Сам ЦВО располагается на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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