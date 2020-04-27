2020-04-27T10:24:06+03:00
Общество

В Тольятти более 10 часов тушили бывших цех завода «Фосфор»

К счастью, никто не погиб и не пострадал
Владислав КИРСАНОВ
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Полная ликвидация пожара заняла более 10 часовПолная ликвидация пожара заняла более 10 часовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера, 26 апреля, в Тольятти произошел пожар в Центральном районе города. На пульт дежурного поступило сообщение о горении фосфоршлама в цехе бывшего завода «Фосфор».

– На место происшествия были отправлено 14 пожарных, а также 5 единиц спецтехники. Через несколько часов удалось локализовать пожар на площади 10 квадратных метров, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Однако полной ликвидации возгорания удалось добиться только поздней ночью уже 27 апреля. Около 0:28 работы на месте были завершены. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Компетентные органы устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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