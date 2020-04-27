2020-04-27T10:59:42+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 27 апреля 2020 года: подтвердилось 35 случаев

Всего по данным на 27 апреля 2020 года в России зафиксировано 6198 новых случаев
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в Самарской области 264 человека заболели коронавирусомВсего в Самарской области 264 человека заболели коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 27 апреля 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 35 новых случая заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 264 человека. 26 их них выздоровело, двое – умерло

– Всего за минувшие сутки в России появилось 6198 новых заболевших. Из них в Москве 2871 человек, в Московской области – 638. В Нижегородской области и Дагестане – 207 и 167 человек, соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Минздрав Самарской области: кто в Самаре болеет коронавирусом и что нас ждет

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Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 87147 человек, 7346 пациентов выздоровели (579 за прошедший день), 794 больной умер. За последний день от инфекции скончались 50 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля.

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Узнаем последние новости про коронавирус в Самаре на 27 апреля 2020 года прямо сейчас (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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