2020-04-27T12:28:30+03:00
Общество

Пьяная и без прав: в Самарской области женщина на иномарке сбила пешехода

45-летняя автоледи отказалась проходить медосвидетельствование
Владислав КИРСАНОВ
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Полицейские проводят проверку по факту случившегосяПолицейские проводят проверку по факту случившегосяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В воскресенье, 26 апреля, в Тольятти произошло ДТП. 45-летняя женщина на иномарке двигалась по улице Дзержинского. В какой-то момент она совершила наезд на 58-летнего пешехода, который шел ей навстречу.

– После этого автомобиль не остановился и врезался в крыльцо здания. Пешеходу потребовалась помощь медиков, ему назначили амбулаторное лечение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Выяснилось, что женщина имеет признаки опьянения, а вот водительских прав при ней не оказалось. При этом автоледи отказалась от прохождения медосвидетельствания. Полицейские сейчас проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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