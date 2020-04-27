Пьяная и без прав: в Самарской области женщина на иномарке сбила пешехода
В воскресенье, 26 апреля, в Тольятти произошло ДТП. 45-летняя женщина на иномарке двигалась по улице Дзержинского. В какой-то момент она совершила наезд на 58-летнего пешехода, который шел ей навстречу.
– После этого автомобиль не остановился и врезался в крыльцо здания. Пешеходу потребовалась помощь медиков, ему назначили амбулаторное лечение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Выяснилось, что женщина имеет признаки опьянения, а вот водительских прав при ней не оказалось. При этом автоледи отказалась от прохождения медосвидетельствания. Полицейские сейчас проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU