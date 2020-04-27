2020-04-27T12:32:33+03:00
Общество

Опасно для детей: в Самарской области нашли школу и детсад с нарушениями пожарной безопасности

В дело пришлось вмешаться прокуратуре региона
Владислав КИРСАНОВ
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Все нарушения были устранены после обращения в суд ФОТО: Прокуратура Самарской областиВсе нарушения были устранены после обращения в суд ФОТО: Прокуратура Самарской области
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Прокуратура Волжского района Самарской области провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности в школе села Рождествено и в детском саду в селе Подъем Михайловка. Выяснилось, что детские учреждения работают с нарушениями, их сигнализации устарели, а эвакуационные выходы не соответствовали нормативам.

– Выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей, нарушали право воспитанников на создание безопасных условий пребывания, – сообщили в надзорном органе.

Прокурор обратился в суд, который полностью удовлетворил его требования. В настоящее время все нарушения требований пожарной безопасности устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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