Опасно для детей: в Самарской области нашли школу и детсад с нарушениями пожарной безопасности
Прокуратура Волжского района Самарской области провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности в школе села Рождествено и в детском саду в селе Подъем Михайловка. Выяснилось, что детские учреждения работают с нарушениями, их сигнализации устарели, а эвакуационные выходы не соответствовали нормативам.
– Выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей, нарушали право воспитанников на создание безопасных условий пребывания, – сообщили в надзорном органе.
Прокурор обратился в суд, который полностью удовлетворил его требования. В настоящее время все нарушения требований пожарной безопасности устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU