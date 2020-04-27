Тесты на коронавирус в Самарской области сделали более 35 тысяч человек

27 Апр 2020 2020-04-27T13:11:27+03:00

У 264 человек в Самарской области подтвердился диагноз «коронавирус» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области отчитался о проведенных тестах в регионе на новую инфекцию. Отметим, на данный момент в губернии диагноз «коронавирус» подтвердился у 264 человек.

– За прошедшие сутки в регионе проведено 1962 теста на новое заболевание. Всего таких исследований уже 35441. Также сформирован резерв из 536 сотрудников медорганизаций, готовых к работе с пациентами в случае необходимости, – говорится в сообщении.

В регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Сейчас из числа заболевших два человека умерли, 26 выздоровели и выписаны из больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU