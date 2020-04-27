2020-04-27T13:13:45+03:00
Общество

Стало известно, сколько коек развернуто в Самарской области для больных коронавирусом

На данный момент на лечении в регионе находятся 236 человек
Владислав КИРСАНОВ
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В регионе развернуто на 200 коек больше, чем требовал нормативВ регионе развернуто на 200 коек больше, чем требовал нормативФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе. Одной из главных тем стало наличие и готовность коек к приему пациентов. По данным на сегодня, 27 апреля, в губернии 264 заболевших, 26 из них выздоровели, двое – умерли.

– На сегодняшний день развернуто 2386 коек. При нормативе в 2168. У 923 из них есть подача кислорода, у 758 – аппараты искусственной вентиляции легких, – говорится в сообщении.

Глава региона поблагодарил главных врачей больниц и специалистов министерства здравоохранения, а также отметил, что 200 коек, на которые превышен норматив, поспособствуют созданию благоприятных условий для пациентов. Всего на лечении в регионе остаются 236 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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