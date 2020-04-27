Карта распространения коронавируса в Самарской области на 27 апреля 2020 года: добавился район на юге
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 27 апреля 2020 года пополнилась Большечерниговским районом. Здесь нашли одного зараженного коронавирусом. Напомним, что этот район находится на юге области, до этого все случаи фиксировались либо в центре региона, либо на северо-западе.
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Всего 27 апреля в области выявили 35 новых случаев заражения. В лидерах на данный момент Тольятти: здесь уже 107 случаев заражений. В Самаре 74 случая, 25 в Сызрани - это третье место. 27 апреля здесь произошел всплеск - найдено 10 случаев заражения.
На данный момент среди муниципальных районов лидирует Камышлинский: здесь три случая заражения зафиксировали в Назаровке, один в селе Камышла. Также по одному случаю зарегистрировано в Камышлинском, Безенчукском, Красноярском и Большечерниговском районах. В городе Отрадный также одна заболевшая, это проводник поезда. 13 заболевших в Новокуйбышевске и 12 в Чапаевске.
ИСТОЧНИК KP.RU