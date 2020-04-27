В Самаре прилетевшего с Бали туриста отправили в обсерватор через суд

27 Апр 2020 2020-04-27T14:37:48+03:00

Мужчина отказывался соблюдать в карантин, но его мнение учитывать не стали

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В Самарской области отправлять туриста с Бали на карантин пришлось насильно через суд. Мужчина прилетел на эвакуационном рейсе из Индонезии. Всех прибывших власти планировали отправить на карантин в обсерватор в Кинель-Черкасский район на 14 дней. Но оказалось, что на это готовы не все пассажиры.

- Один человек отказался соблюдать карантин, в отношении него в судебном порядке вынесено решение о помещение его в обсерватор, - рассказали в оперативном штабе Самарской области.

Сейчас туриста все равно поместили в обсерватор, так как этого требует закон. Возможно, ему предстоит также заплатить некий штраф за отказ выполнять требования властей.

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На рейсе из Бали приехали 235 человек, 83 полетели дальше в Сочи. В Самарской области в обсерватор поместили 28 человек, из них 20 - самарчане, 3 жителя Волгоградской области, два питерца, и по 1 из Челябинской, Свердловской и Владимирской областей. Еще 89 человек поместили в обсерватор на следующий день, они прилетели из Таиланда.Часть отправили в Кинель-Черкассы, часть в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU