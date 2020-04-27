Гандбольная «Лада» признана серебряным призером досрочно завершенного чемпионата России

27 Апр 2020 2020-04-27T13:15:43+03:00

Итоговая расстановка была определена по результатам предварительного этапа

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Состоялось онлайн-заседание исполкома Федерации гандбола России. На нем функционеры и руководители клубов обсуждали текущее положение дел в приостановленном из-за распространения в мире коронавируса турнире.

– По итогам заседания было принято решение о досрочном завершении сезона 2019-2020. Итоговая расстановка команд определена по результатам предварительного этапа, – говорится в сообщении.

Таким образом, женская гандбольная «Лада» стала серебряным призером. Тольяттинские девушки уступили в общем зачете «Ростов-Дону». Отмечается, что молодежное первенство, участие в котором принимает «Лада-2», также завершает свой сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU