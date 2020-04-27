Самарцы могут выиграть тысячу рублей, просто слушая радио

27 Апр 2020 2020-04-27T14:37:26+03:00

У слушателей Радио Дача появилась прекрасная возможность не только слушать любимые песни, но и получать за это деньги.

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У слушателей Радио Дача появилась прекрасная возможность не только слушать любимые песни, но и получать за это деньги. 27 апреля стартует один из самых любимых и долгожданных проектов среди радиослушателей – «1000 и одна песня».

На протяжении трех недельс 27.04.20 по 16.05.20г. самарцысмогут получить от Радио Дача 1000 рублей. Чтобы выиграть приз, необходимо каждый деньс 09:00 до 10:00 внимательно слушать эфир радиостанции и запомнить композицию, ставшую «Песней дня».

До 18:00 она обязательно прозвучит в эфире вновь. Услышав повтор, необходимо дозвониться ведущему на номер (846) 321-102-1 и сообщить название песни. Если слушатель дозвонился первым и правильно назвал «Песню дня», то он получает 1000 рублей наличными от Радио Дача.

Призы можно будет получить в офисе радиостанции после отмены режима самоизоляции. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения,количестве призов или выигрышей по результатам акции, срокам и порядке их получения можно прочитать на сайтеhttp://samara.gkvr.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU