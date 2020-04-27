В Самаре до конца лета изменится схема движения троллейбуса №6

27 Апр 2020 2020-04-27T15:29:37+03:00

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Сегодня, 27 апреля, изменилась схема движения троллейбуса №6. Ранее он ходил по маршруту «Губернский рынок – улица Грозненская». Сейчас же из-за строительства подхода к Фрунзенскому мосту следование транспорта будет изменено.

– Теперь маршрут будет ходить от Губернского рынка до остановки «Совхоз «Волгарь» по улице Шоссейной. Отмечаем, что срок действия подобной схемы – до 1 сентября 2020 года, – говорится в сообщении администрации Самары.

Власти города надеются на понимание со стороны горожан, а также просят заранее планировать свои поездки с учетом изменений. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о продлении маршрута до улицы Грозненской.

ИСТОЧНИК KP.RU