2020-04-27T17:11:16+03:00
Общество

СВГК досрочно выполнила утвержденный правительством Самарской области план на 2020 год по газификации домов ветеранов

Газом и теплом специалисты обеспечили ветеранов из разных сел и городов региона
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За неделю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Средневолжская газовая компания обеспечила газификацию домов еще семи ветерановЗа неделю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Средневолжская газовая компания обеспечила газификацию домов еще семи ветеранов
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За неделю до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Средневолжская газовая компания обеспечила газификацию домов еще семи ветеранов, проживающих в Самарской области: в городе Октябрьске, селе Екатериновка Безенчукского района, поселке Междуреченск Сызранского района, в поселке Глушицкий Большечерниговского района и в столице областного центра. В феврале уже были газифицированы дома ветеранов из Ставропольского района и города Октябрьска. Таким образом, запланированный компанией на 2020 год объем работ по газификации ветеранов выполнен досрочно.

Оказание социально значимой адресной помощи в сфере газификации для ветеранов Великой Отечественной предусмотрено инвестпрограммой СВГК на 2020-2024 годы, утвержденной областным правительством.

Строительство газопроводов и установку в домах ветеранов газового оборудования произвели центры техприсоединения «Тольятти», «Кинель», «Самара». Оперативную выдачу техусловий, а также врезку и пуск газа в дома обеспечили специалисты из тех подразделений СВГК, в чьей зоне ответственности находится безопасная эксплуатация сетей в соответствующих населенных пунктах.

Работы по газификации домов ветеранов проводились компанией в тесном взаимодействии с администрациями органов местного самоуправления Большечерниговского, Безенчукского района и Самары, которые обеспечили установку в газифицируемых домах систем вентиляции, дымоудаления, а также контуров водяного отопления. Это позволило ветеранам ко Дню Победы получить газ и тепло «под ключ».

«В рамках нашей инвестиционной программы СВГК с 2014 года газифицирует дома ветеранов Великой Отечественной, их вдов и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. За 6 лет такая адресная социально значимая помощь была оказана более чем 220 ветеранам: тем, кто приближал Великую Победу. Мы рады, что достойно справились со своими обязательствами. И в этом – юбилейном году – завершили работы досрочно», - отметил председатель правления ООО «СВГК» Иван Аветисян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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