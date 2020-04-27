Дмитрий Азаров остался недоволен количеством тестов на коронавирус в Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подверг критике недостаточно жесткую позицию министерства здравоохранения региона в отношении количества тестов на коронавирус. За выходные количество исследований уменьшилось из-за снижения темпов работы со стороны частных лабораторий.
– Глава региона потребовал, чтобы число тестирований на коронавирус не снижалось и в выходные. Перед минздравом региона поставлена задача выйти на 3500 исследований в день, – рассказали в правительстве Самарской области.
В губернии за все время распространения инфекции проведено более 35 тысяч тестов. Всего в регионе выявлено 264 заболевших коронавирусом. 26 из них выздоровели, еще двое умерли.
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ИСТОЧНИК KP.RU