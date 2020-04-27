В Самарской области управляющую компанию вынудили возместить ущерб жителю дома
Судебные приставы Тольятти добились от управляющей компании одного из домов выплаты денег за причиненный ущерб местной жительнице. Дело в том, что подвальное помещение многоквартирного дома было затоплено в результате аварии.
– Нежилому имуществу женщины был нанесен ущерб почти в 150 тысяч рублей. Суд постановил, что УК должна оплатить этот долг. Приставы напомнили компании, что на исполнение добровольного погашения у них 5 дней, – сообщает УФССП по Самарской области.
В том случае, если в этот срок деньги не были бы выплачены, сумма могла увеличиться на 10 тысяч рублей. Это поспособствовало более скорому погашению задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU