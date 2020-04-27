В Самарской области отключили горячую воду и отопление у 39 фирм-должников

27 Апр 2020 2020-04-27T17:43:18+03:00

Их суммарная задолженность за февраль и март текущего года составила более 17 млн рублей

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает борьбу с должниками. Так, компания ограничила подачу теплой воды и отопления в 39 фирм, накопивших суммарно более 17 млн рублей за февраль и март текущего года. Подачу ресурсов им возобновят только в случае полной оплаты счетов.

– Карантин не повод оставлять без оплаты счета за теплоресурсы. В отношении неплательщиков мы усиливаем работу по взысканию задолженности. В суды ежедневно направляем иски, по судебным приказам накладываем арест на счета, – рассказал директор по продажам самарского филиала «Т Плюс» Юрий Рябов.

Всего же по состоянию на сегодня, 27 апреля, перед компанией накоплен долг на сумму более 2 млрд рублей. С начала года уже 128 организаций остались без подачи тепла и горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU