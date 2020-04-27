2020-04-27T19:37:39+03:00
Общество

«Ситуация под контролем»: в Тольятти тушат лесной пожар

Возгорание на площади 6,7 га удалось локализовать
Евгения ВАСИНА
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Осторожнее с огнемОсторожнее с огнем
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В понедельник, 27 апреля пожарные боролись с огнем в тольяттинском лесу. По данным Главного управления МЧС России по Самарской области, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 14.55. Речь шла о пожаре в 20 квартале Тольяттинского городского лесничества, в Автозаводском районе города. Горели лесные культуры, валежник, порубочные остатки.

В 16.02 возгорание удалось локализовать на площади 6,7 га. Обошлось без погибших и пострадавших.

- На тушение пожара подано 20 ранцевых огнетушителей, 1 ствол «Б». Для ликвидации привлечены 39 человек, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 26 человек, 5 ед. техники. К месту пожара направлены подразделения Волжского спасательного центра МЧС России в количестве 54 человека 2 единицы техники. Ситуация находится на контроле Главного управления, - сообщили в пресс-службе МЧС.

В Тольятти тушат лесной пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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