Самарцам разрешили ездить на дачу на такси

27 Апр 2020 2020-04-27T20:11:30+03:00

О том, как ездить на дачу в период ограничительных мер еще раз проговорили на заседании оперативного штаба

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На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области в понедельник, 27 апреля обсудили, как жителями региона ездить на дачу. Прямого запрета на поездки нет, однако придется соблюдать два важных условия.

- Выезд на дачи возможен только на личном транспорте или такси, при этом необходимо иметь с собой документы, подтверждающие права собственности на участок, - отметили участники заседания.

Напомним, дачные автобусы в этом сезоне не ходят из-за ситуации с коронавирусом. В регионе действует режим самоизоляции. Массовые перевозки возобновятся только тогда, когда будут сняты ограничительные меры и перестанет действовать режим повышенной готовности

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ИСТОЧНИК KP.RU