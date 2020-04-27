Самарцам разрешили ездить на дачу на такси
На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области в понедельник, 27 апреля обсудили, как жителями региона ездить на дачу. Прямого запрета на поездки нет, однако придется соблюдать два важных условия.
- Выезд на дачи возможен только на личном транспорте или такси, при этом необходимо иметь с собой документы, подтверждающие права собственности на участок, - отметили участники заседания.
Напомним, дачные автобусы в этом сезоне не ходят из-за ситуации с коронавирусом. В регионе действует режим самоизоляции. Массовые перевозки возобновятся только тогда, когда будут сняты ограничительные меры и перестанет действовать режим повышенной готовности
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ИСТОЧНИК KP.RU