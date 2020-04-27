2020-04-27T20:21:33+03:00
Общество

В Самарской области закупили еще восемь аппаратов ИВЛ

Аппаратуру закупили за счет денег из федерального бюджета
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В больнице Середавина уже принимают больныхВ больнице Середавина уже принимают больных
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В Самарской области в больницу имени Середавина закупили еще восемь аппаратов ИВЛ. Оборудование купили за счет федеральных средств. Мобилизация ресурсов для борьбы с коронавирусом развернута в соответствие с поручением президента РФ Владимира Путина.

- Работа проведена большая, коечный фонд подготовлен в соответствии с нормативом, который до нас доведён Минздравом РоссииРабота проведена большая, коечный фонд подготовлен в соответствии с нормативом, который до нас доведён Минздравом России. Более того, он на 200 коек превышает нормативное количество, - отметил губернатор Дмитрий Азаров, говоря об успехах подготовительной работы.

652 дополнительные койки для госпитализации больных с коронавирусом уже развернули в больнице им. Середавина. Здесь уже принимают пациентов. 400 аппаратов ИВЛ в больнице уже есть.

Еще 299 аппаратов купят для специализированных больниц - Самарская городская больница № 6, Тольяттинская городская клиническая больница № 5, Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Самарская областная детская инфекционная больница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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