В Самарской области закупили еще восемь аппаратов ИВЛ

27 Апр 2020 2020-04-27T20:21:33+03:00

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В Самарской области в больницу имени Середавина закупили еще восемь аппаратов ИВЛ. Оборудование купили за счет федеральных средств. Мобилизация ресурсов для борьбы с коронавирусом развернута в соответствие с поручением президента РФ Владимира Путина.

- Работа проведена большая, коечный фонд подготовлен в соответствии с нормативом, который до нас доведён Минздравом РоссииРабота проведена большая, коечный фонд подготовлен в соответствии с нормативом, который до нас доведён Минздравом России. Более того, он на 200 коек превышает нормативное количество, - отметил губернатор Дмитрий Азаров, говоря об успехах подготовительной работы.

652 дополнительные койки для госпитализации больных с коронавирусом уже развернули в больнице им. Середавина. Здесь уже принимают пациентов. 400 аппаратов ИВЛ в больнице уже есть.

Еще 299 аппаратов купят для специализированных больниц - Самарская городская больница № 6, Тольяттинская городская клиническая больница № 5, Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Самарская областная детская инфекционная больница.

ИСТОЧНИК KP.RU