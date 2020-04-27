«Мы не знаем, с каким количеством пациентов нам придется столкнуться»: в Самаре обсудили готовность медицинских учреждений

27 Апр 2020 2020-04-27T20:50:32+03:00

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В понедельник, 27 апреля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. Среди вопросов, которые обсудили, мобилизация ресурсов для приема и лечения больных COVID-19. Уже проведена большая работа по формированию специализированного коечного фонда. В регионе развёрнуто 2368 коек. Из них 923 с подачей кислорода, 758 с аппаратами ИВЛ.

- Коечный фонд подготовлен в соответствии с нормативом, который до нас доведён Минздравом РФ. Более того, он на 200 коек превышает нормативное количество. Уверен, эти 200 коек будут способствовать созданию благоприятных условий для лечения пациентов, - отметил губернатор и поблагодарил главных врачей больниц и специалистов областного минздрава за проведённую работу.

Также на заседании главврачи всех больниц региона, где уже принимают больных с новой коронавирусной инфекцией, отчитались о создании коечного фонда, оснащенности аппаратурой, средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами. Работа по подготовке коечного фонда будет продолжена.

- Мы не знаем, с каким количеством пациентов нам придется столкнуться. Работа каждого из вас очень важна. Рассчитываю, что режим повышенной готовности будет действовать во всех лечебных учреждениях», — отметил Дмитрий Азаров.

Проговорили и о необходимость обеспечить безопасность медиков, этот вопрос находится под персональной ответственностью главврачей.

ИСТОЧНИК KP.RU