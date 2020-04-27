2020-04-27T21:18:33+03:00
Общество

В Самаре будут штрафовать водителей и кондукторов за выход в рейсы без масок

Евгения ВАСИНА
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А вы носите маску?А вы носите маску?
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Транспортные предприятия Самарской области продолжают проводить максимально тщательную уборку и дезинфекцию подвижного состава. Кроме того, теперь руководством предприятий будут внимательнее следить за тем, чтобы водители и кондуктора использовал средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и дезинфицирующие препараты.

- Мы закупили 5300 многоразовых и одноразовых медицинских масок, раздали их водителям и кондукторам. Сегодня ожидаем еще одну поставку многоразовых масок в количестве 3300 штук. Также распределили 10700 пар перчаток, - пояснил заместитель директора МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» по эксплуатации Валерий Бобков. - Есть Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации № 9 от 30 марта текущего года – при работе на объектах транспортной инфраструктуры персоналу необходимо применять средства индивидуальной защиты. Прописаны и штрафные санкции для физических и юридических лиц. Так, для физлица по федеральному КоАП за нарушение правил поведения, введенных для борьбы с распространением коронавируса, предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Все наши сотрудники об этом знают.

В МП «ТТУ» сейчас порядка 600 водителей и 700 кондукторов. Все они полностью укомплектованы средствами противовирусной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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