2020-04-27T23:55:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 28 апреля 2020 года: коронавирусный беглец и первая сотня заболевших

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 28 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Коронавирус угрожает здоровью тольяттинцевКоронавирус угрожает здоровью тольяттинцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Первая сотня заболевших, очаг инфекции и коронавирусный беглец-рецидивист эти и другие последние новости про коронавирус в Тольятти на 28 апреля 2020 года в нашем подробном рассказе.

Число зараженных коронавирусом в Тольятти достигло 107 человек. За сотню это число перевалило 27 апреля, когда были выявлены 9 новых зараженных инфекцией в автограде. Известно, что пять из этих людей контактировали с ранее зараженными людьми.

На данный момент в больницах находятся 96 человек. Поправились 11 человек.

Всего же в регионе зарегистрировано 264 человека с COVID19, 28 человек уже выздоровели. Два человека умерли.

Тольяттинская больница №5 получит новые аппараты ИВЛ по федеральной программе закупок. 299 аппаратов разделят между 4 больницами.

В Тольятти полиции пришлось гоняться за беглецом, который покинул больницу, зная о своем COVID-статусе. Мужчина гулял по улицам и вел активную жизнь, пока полицейские разыскивали его. Хорошо, что на свободе беглец был недолго. По некоторым данным, ранее судимый, безработный мужчина сбегает уже далеко не первый раз.

Администрация Тольятти предупреждает, что контроль со стороны полиции за соблюдением режима самоизоляции усилен. А в общественном транспорте действует масочный режим. Всех горожан просят соблюдать режим самоизоляции и быть внимательнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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