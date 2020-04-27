Коронавирус в Тольятти, последние новости на 28 апреля 2020 года: коронавирусный беглец и первая сотня заболевших

27 Апр 2020 2020-04-27T23:55:51+03:00

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 28 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Первая сотня заболевших, очаг инфекции и коронавирусный беглец-рецидивист эти и другие последние новости про коронавирус в Тольятти на 28 апреля 2020 года в нашем подробном рассказе.

Число зараженных коронавирусом в Тольятти достигло 107 человек. За сотню это число перевалило 27 апреля, когда были выявлены 9 новых зараженных инфекцией в автограде. Известно, что пять из этих людей контактировали с ранее зараженными людьми.

На данный момент в больницах находятся 96 человек. Поправились 11 человек.

Всего же в регионе зарегистрировано 264 человека с COVID19, 28 человек уже выздоровели. Два человека умерли.

Тольяттинская больница №5 получит новые аппараты ИВЛ по федеральной программе закупок. 299 аппаратов разделят между 4 больницами.

В Тольятти полиции пришлось гоняться за беглецом, который покинул больницу, зная о своем COVID-статусе. Мужчина гулял по улицам и вел активную жизнь, пока полицейские разыскивали его. Хорошо, что на свободе беглец был недолго. По некоторым данным, ранее судимый, безработный мужчина сбегает уже далеко не первый раз.

Администрация Тольятти предупреждает, что контроль со стороны полиции за соблюдением режима самоизоляции усилен. А в общественном транспорте действует масочный режим. Всех горожан просят соблюдать режим самоизоляции и быть внимательнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Врачи просят защиты, а туристы - теплых вещей": что происходит в обсерваторе под Самарой с приезжими на карантине

Власти поделились, какие условия приготовили для вернувшихся горожан. А вернувшиеся из теплых стран люди рассказали, чего им не хватает (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU