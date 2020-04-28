Окончание отопительного сезона - 2020 в Тольятти: когда отключат отопление

28 Апр 2020 2020-04-28T00:03:11+03:00

Стало известно, когда отключат отопление в Тольятти в 2020 году и подойдет к концу отопительный сезон

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Стала известна дата окончания отопительного сезона в Тольятти в 2020 года. Когда отключат отопление, рассказала администрация автограда. Как известно. средснесуточная температура уже превысила +8 градусов. Поэтому батареи в многоквартирных домах Тольятти станут холодными уже 29 апреля.

Распоряжение об окончании отопительного сезона 2020 подписал глава города Сергей Анташев 27 апреля. Отопление должны отключить, не прерывая горячее водоснабжение, особенно это касается объектов социальной сферы, культуры, а также жилых квартир.

В школах и детсадах отопление отключат по специальным заявкам. В школах с этим проблем не возникнет, а вот садики могут греть чуть дольше.

ИСТОЧНИК KP.RU