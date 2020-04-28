28 Апр 2020 2020-04-28T00:10:30+03:00

В Самарской области врачи продолжают свое сражение с инфекцией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем, как изменилось число зараженных коронавирусом в Самарской области на 28 апреля 2020 года

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Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 28 апреля 2020 года изменится в 12.00.

По состоянию на утро в регионе зафиксировано 264 случая положительных тестов на коронавирус. Лидирует Тольятти - 107 случаев, третье место у Сызрани - 25 случаев.

Положительными тесты оказывались у жителей восьми городов и шести районов Самарской области. 27 апреля зараженного коронавирусом пациента нашли в южном Большечерниговском районе.

Расклад заражения коронавирусом в Самарской области таков:

74 - Самара, 107 - Тольятти, 25 - Сызрань, 13 - Новокуйбышевск, 12 - Чапаевск, 10 - Ставропольский район. Семь случаев в Жигулевске, шесть - в Волжском районе, четыре в Камышлинском.

По одному случаю в Отрадном, Октябрьске, Безенчукском, Клявлинском, Красноярском и Большечерниговском районах.

28 человек поправились, 11 из них - тольяттинцы. 2 человек умерли.

Подавляющее большинство зараженных - люди от 20 до 64 лет. Среди больных есть и дети. Также среди зараженных есть работники медицинской сферы, причем не только врачи и медсестры.

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ИСТОЧНИК KP.RU