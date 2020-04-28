Очень хотел в гости: в Самарской области мужчина сломал дверь в квартиру в поисках возлюбленной

28 Апр 2020 2020-04-28T10:36:29+03:00

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Настоящая любовная драма развернулась в Пестравском районе Самарской области. Местный житель в поисках своей сожительницы отправился к соседу. Однако дверь в дом была закрыта. Но мужчину это не остановило. Он буквально выломал дверь и незаконно проник в жилище. Однако нашел ли он свою возлюбленную, история умалчивает.

– Суд назначил гражданину штраф за нарушение неприкосновенности жилища. Он должен оплатить 5 тысяч рублей компенсации. Судебные приставы предупредили, что если деньги не будут заплачены, мужчина может отправиться за решетку, – сообщили в УФССП по Самарской области.

Данные меры подействовали на гражданина положительным образом. Вся сумма была оплачена, а исполнительное производство в отношении него окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU