Опять порывистый ветер и гроза: в Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
Приволжское УГМС рассказало, какую погоду ждать жителям Самарской области сегодня, 28 апреля. Регион накрыли тучи, поэтому в течение дня будут идти дожди. Также возможна гроза.
– В регионе объявлен желтый уровень опасности. Сегодня ожидается порывистый юго-западный с переходом на северо-западный ветер. Его скорость будет достигать 15-20 метров в секунду, – говорится в сообщении синоптиков.
При этом сохранится относительно высокая температура воздуха. Днем столбик термометра покажет до +14 градусов, ночью – до +8. В среду, 29 апреля, осадков не будет, температура воздуха поднимется до +15 градусов. А вот в последний день апреля снова поднимется ветер, и также возможна гроза. Синоптики ожидают потепление до +20 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU