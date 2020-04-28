2020-04-28T10:38:58+03:00
Общество

Опять порывистый ветер и гроза: в Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности

Скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Конец недели обещает быть теплым, но с осадкамиКонец недели обещает быть теплым, но с осадкамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Приволжское УГМС рассказало, какую погоду ждать жителям Самарской области сегодня, 28 апреля. Регион накрыли тучи, поэтому в течение дня будут идти дожди. Также возможна гроза.

– В регионе объявлен желтый уровень опасности. Сегодня ожидается порывистый юго-западный с переходом на северо-западный ветер. Его скорость будет достигать 15-20 метров в секунду, – говорится в сообщении синоптиков.

При этом сохранится относительно высокая температура воздуха. Днем столбик термометра покажет до +14 градусов, ночью – до +8. В среду, 29 апреля, осадков не будет, температура воздуха поднимется до +15 градусов. А вот в последний день апреля снова поднимется ветер, и также возможна гроза. Синоптики ожидают потепление до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оплата энергии стала еще удобнее, проще и безопаснее: «СамГЭС» выпустил мобильные приложения для клиентов
Уже пять человек с коронавирусом умерли в Самарской области
В Самарской области молодой мотоциклист влетел в ВАЗ и попал в больницу вместе с пассажиром
Как будут выплачивать соцпособия в Самарской области в майские праздники 2020
В Самаре парки и скверы избавят от клещей и грызунов, а потом займутся комарами
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 28 апреля 2020 года: подтвердилось 8 случаев
Министерства Самарской области проведут онлайн-встречу с предпринимателями
В Самаре высадят более 1,7 млн цветов на 43 тысячах квадратных метров
Окончание отопительного сезона 2020 в Самаре: стало известно, когда отключат отопление всем жителям
В Самарской области «десятка» улетела в кювет и загорелась
Самарские актеры и журналисты почитают детям перед сном в рамках всероссийского проекта #вСказкуИзДома
Ночью шел с детским велосипедом: сотрудники Росгвардии Самарской области раскрыли кражу
В Самарской области сгорел коттедж площадью 100 квадратных метров
В Самарской области военные устроили концерт для 95-летнего фронтовика
Опять порывистый ветер и гроза: в Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности