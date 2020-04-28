Опять порывистый ветер и гроза: в Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности

28 Апр 2020 2020-04-28T10:38:58+03:00

Конец недели обещает быть теплым, но с осадками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Приволжское УГМС рассказало, какую погоду ждать жителям Самарской области сегодня, 28 апреля. Регион накрыли тучи, поэтому в течение дня будут идти дожди. Также возможна гроза.

– В регионе объявлен желтый уровень опасности. Сегодня ожидается порывистый юго-западный с переходом на северо-западный ветер. Его скорость будет достигать 15-20 метров в секунду, – говорится в сообщении синоптиков.

При этом сохранится относительно высокая температура воздуха. Днем столбик термометра покажет до +14 градусов, ночью – до +8. В среду, 29 апреля, осадков не будет, температура воздуха поднимется до +15 градусов. А вот в последний день апреля снова поднимется ветер, и также возможна гроза. Синоптики ожидают потепление до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU