В Самарской области военные устроили концерт для 95-летнего фронтовика

28 Апр 2020 2020-04-28T10:41:22+03:00

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Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии устроили для 95-летнего участника Великой Отечественной войны, наводчика «Катюши» Льва Атменеева необычный праздник. Фронтовик живет в поселке Самарский Волжского района. И 28 апреля, в преддверии Дня Победы, к его дому приехал военный оркестр. А рядом с домом ветерана установили новейшую модификацию «Катюши».

– Пока мы готовили сцену для концерта, Лев Атменеев с большой радостью и любопытством ходил вокруг новейшей боевой машины с давно знакомыми очертаниями кузова, – передает пресс-служба ЦВО слова военных.

В честь фронтовика дали целый концерт, послушать песни пришли и односельчане Льва Атменеева. Завершили выступление исполнением песни «День Победы». Ее фронтовик слушал стоя. За годы войны он попадал в окружение, был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Отвагу» и другими наградами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/775863" frameborder="0"></iframe> В Самаре устроили мини-концерт для 95-летнего ветерана перед 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU