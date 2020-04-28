В Самарской области военные устроили концерт для 95-летнего фронтовика
Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии устроили для 95-летнего участника Великой Отечественной войны, наводчика «Катюши» Льва Атменеева необычный праздник. Фронтовик живет в поселке Самарский Волжского района. И 28 апреля, в преддверии Дня Победы, к его дому приехал военный оркестр. А рядом с домом ветерана установили новейшую модификацию «Катюши».
– Пока мы готовили сцену для концерта, Лев Атменеев с большой радостью и любопытством ходил вокруг новейшей боевой машины с давно знакомыми очертаниями кузова, – передает пресс-служба ЦВО слова военных.
В честь фронтовика дали целый концерт, послушать песни пришли и односельчане Льва Атменеева. Завершили выступление исполнением песни «День Победы». Ее фронтовик слушал стоя. За годы войны он попадал в окружение, был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Отвагу» и другими наградами.
В Самаре устроили мини-концерт для 95-летнего ветерана перед 9 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU