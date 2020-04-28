В Самарской области сгорел коттедж площадью 100 квадратных метров
Вчера вечером, 27 апреля, в Ставропольском районе Самарской области произошло ЧП. В 21:42 поступило сообщение на пульт диспетчера, согласно которому в Подстепках произошел пожар в одном из домов на улице Надежды.
– Горел одноэтажный жилой коттедж с мансардой. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К счастью, удалось избежать пострадавших, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Справиться с огнем удалось менее чем за два часа. На месте работали 18 пожарных. В 23:25 была объявлена ликвидация происшествия. Разбираться в причинах произошедшего предстоит компетентным органам.
ИСТОЧНИК KP.RU