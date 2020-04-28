Ночью шел с детским велосипедом: сотрудники Росгвардии Самарской области раскрыли кражу
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Сызрани. В начале третьего часа ночи правоохроанители увидели мужчину, который шел по улице Степана Разина с розовым детским велосипедом.
– Увидев патрульный автомобиль, гражданин резко изменил направление движения и попытался скрыться. Сотрудники решили уточнить, что стало причиной такого поведения, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Остановленный не смог объяснить, что делает посреди ночи с детским велосипедом, поэтому был передан полицейским. Выяснилось, что мужчина украл средство передвижения. Ранее 35-летняя местная жительница написала соответствующее заявление в полицию. Заведено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU