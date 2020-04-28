2020-04-28T10:44:29+03:00
Общество

Ночью шел с детским велосипедом: сотрудники Росгвардии Самарской области раскрыли кражу

Злоумышленник был передан полицейским, на него заведено уголовное дело
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчина решил скрыться от сотрудников с украденнымМужчина решил скрыться от сотрудников с украденнымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Сызрани. В начале третьего часа ночи правоохроанители увидели мужчину, который шел по улице Степана Разина с розовым детским велосипедом.

– Увидев патрульный автомобиль, гражданин резко изменил направление движения и попытался скрыться. Сотрудники решили уточнить, что стало причиной такого поведения, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Остановленный не смог объяснить, что делает посреди ночи с детским велосипедом, поэтому был передан полицейским. Выяснилось, что мужчина украл средство передвижения. Ранее 35-летняя местная жительница написала соответствующее заявление в полицию. Заведено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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