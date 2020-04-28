Самарские актеры и журналисты почитают детям перед сном в рамках всероссийского проекта #вСказкуИзДома

28 Апр 2020 2020-04-28T10:19:07+03:00

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МТС в Самаре запускает специальную акцию в рамках проекта «В сказку – из дома». К движению волонтеров-сказочников присоединятся известные самарские актеры, журналисты и авторы, пишущие для детей и родителей.

В эту среду, 29 апреля, с 20 до 23 часов, по бесплатному телефону 8-800-250-10-51 дети со всей страны смогут услышать сказки, рассказанные актерами самарского театра юного зрителя «СамАрт» Ярославом Тимофеевым, Татьяной Михайловой, Мариной Щетининой, Сергеем Бережным и другими. К команде чтецов-волонтеров присоединятся также детский писатель-сказочник Денис Либстер и авторы ведущих самарских изданий – Маргарита Горкина («Самарское обозрение»), Микаэла Царевская (родительский портал «Бебинка») и Мария Шестерикова («Комсомольская правда»). Работу на «горячей линии сказок» продолжат и студенты факультета журналистики МГУ и других российских вузов, вожатые Российского движения школьников, библиотекари, сотрудники МТС.

«Наш проект «Из дома – в сказку» стартовал в начале апреля, и за это время волонтеры, среди которых побывали и известные писатели, и студенты многих российских вузов, и наши коллеги из разных филиалов, уже приняли десятки тысяч звонков от детей со всех уголков России. Я очень рад, что известные самарцы захотели присоединиться к нашему «сказочному» волонтерскому движению и познакомить ребят с классикой детской литературы, а заодно немного разнообразить семейный досуг родителей, проводящих время на самоизоляции», - рассказал директор самарского филиала МТС Александр Меламед.

«В это непростое время, когда всем нам, безусловно, не хватает живого общения, контакта со зрителями, возможность поговорить с самыми отзывчивой и благодарной аудиторией – детьми – очень ценна. Наша труппа с большим энтузиазмом приняла предложение почитать ребятам сказки перед сном, мы уже с удовольствием репетируем и очень ждем и звонков на «горячую линию», и привычных встреч на наших спектаклях, которые, я не сомневаюсь, уже не за горами», - прокомментировала заместитель директора театра «СамАрт» Юлия Юрьевна Бизяева.

Вместе с тем, для детей от 6 до 14 лет продолжает работу специальный конкурс чтецов «В сказку – из дома». Участникам необходимо записать на видео или аудио собственное прочтение сказки и загрузить работу на платформу благотворительного проекта «Поколение М». Лучшие чтецы получат возможность в режиме видеосвязи пообщаться со звездой, а позднее – попасть на персональную экскурсию в главную библиотеку страны – Российскую государственную библиотеку в Москве. Все участники конкурса смогут своим творчеством помочь сверстникам, нуждающимся в лечении. За каждую загруженную работу, каждый «лайк» и репост в социальные сети будет начислено по одному баллу на «Счетчик добра» проекта. В конце года МТС переведет все баллы в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль и направит на лечение тяжелобольных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU