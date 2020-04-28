2020-04-28T10:45:45+03:00
Общество

В Самарской области «десятка» улетела в кювет и загорелась

Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь
Владислав КИРСАНОВ
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По версии правоохранителей, водитель превысил скоростьПо версии правоохранителей, водитель превысил скоростьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В понедельник, 27 апреля, в Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП. 32-летний водитель «десятки» двигался по трассе. В определенный момент он значительно превысил скорость, не справился с управлением и на полном ходу улетел в кювет.

– Там машина не просто несколько раз перевернулась, но и загорелась. В результате ДТП пострадали два человека: водитель и его пассажир. Первый был госпитализирован, второму оказали помощь на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на всех участках дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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