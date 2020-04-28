В Самаре высадят более 1,7 млн цветов на 43 тысячах квадратных метров
Администрация Самары рассказала, что в текущем году планируется украсить скверы, бульвары, аллеи, транспортные развязки, городские парки, улицы и набережную Волги цветами. Их в городе планируется высадить более 1,7 млн штук. Цветники однолетников займут площадь порядка 43 тысяч квадратных метров.
– В прошлом году эта цифра составляла 40,6 тысяч квадратных метром. Отметим, что на 7 тысячах квадратных метров городских территорий появятся цветы уже к 9 мая, – сообщили в администрации города.
В первую очередь живые украшения появятся на знаковых объектах, связанных с 75-летием Великой Победы. В числе первых цветы – красные сальвии - появились у памятника «Женщина-Мать» в сквере «Родина».
ИСТОЧНИК KP.RU