2020-04-28T10:39:03+03:00
Общество

В Самаре высадят более 1,7 млн цветов на 43 тысячах квадратных метров

В первую очередь украсят территории, связанные в Великой Победой
Владислав КИРСАНОВ
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До 9 мая будут высажены цветы на 7 тысячах квадратных метров ФОТО: Администрация СамарыДо 9 мая будут высажены цветы на 7 тысячах квадратных метров ФОТО: Администрация Самары
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Администрация Самары рассказала, что в текущем году планируется украсить скверы, бульвары, аллеи, транспортные развязки, городские парки, улицы и набережную Волги цветами. Их в городе планируется высадить более 1,7 млн штук. Цветники однолетников займут площадь порядка 43 тысяч квадратных метров.

– В прошлом году эта цифра составляла 40,6 тысяч квадратных метром. Отметим, что на 7 тысячах квадратных метров городских территорий появятся цветы уже к 9 мая, – сообщили в администрации города.

В первую очередь живые украшения появятся на знаковых объектах, связанных с 75-летием Великой Победы. В числе первых цветы – красные сальвии - появились у памятника «Женщина-Мать» в сквере «Родина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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