Министерства Самарской области проведут онлайн-встречу с предпринимателями
Министерства Самарской области проведут открытую онлайн-встречу с предпринимателями региона.
Новая встреча с бизнес-активом состоится 29 апреля 2020 г. с участием министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова и руководства министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Среди основных информационных поводов:
- второй этап мер поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровне
- промежуточные результаты внедрения антикризисных мер в регионе
- адаптация бизнеса к новым экономическим условиям с использованием мер господдержки.
Значительное внимание будет уделено трудовым отношениям и мерам по сохранению и поддержке рабочего потенциала предприятий:
- режим трудовой деятельности в текущих условиях: условия и порядок организации рабочего процесса, “удаленные” форматы работы
- оплата труда и ведение табеля работы в период пандемии
- трудовые отношения, порядок трудоустройства и увольнения сотрудников
- регистрация на сервисе Минтруда и получение поддержки.
Приглашаем предпринимателей к участию, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://bozhko.timepad.ru/event/1303127/, Начало встречи в 10.00, продолжительность - около 2-х часов.
Количество мест ограничено, однако по итогам мероприятия все ответы на вопросы предпринимателей будут оцифрованы и размещены на сайте mybiz63.ru и в социальных сетях @mybiz63.
ИСТОЧНИК KP.RU