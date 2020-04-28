Министерства Самарской области проведут онлайн-встречу с предпринимателями

28 Апр 2020 2020-04-28T10:44:01+03:00

В Самарской области ответят на вопросы предпринимателей

Во встрече примут участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов и представители министерства труда региона

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Министерства Самарской области проведут открытую онлайн-встречу с предпринимателями региона.

Новая встреча с бизнес-активом состоится 29 апреля 2020 г. с участием министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова и руководства министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Среди основных информационных поводов:

- второй этап мер поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровне

- промежуточные результаты внедрения антикризисных мер в регионе

- адаптация бизнеса к новым экономическим условиям с использованием мер господдержки.

Значительное внимание будет уделено трудовым отношениям и мерам по сохранению и поддержке рабочего потенциала предприятий:

- режим трудовой деятельности в текущих условиях: условия и порядок организации рабочего процесса, “удаленные” форматы работы

- оплата труда и ведение табеля работы в период пандемии

- трудовые отношения, порядок трудоустройства и увольнения сотрудников

- регистрация на сервисе Минтруда и получение поддержки.

Приглашаем предпринимателей к участию, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://bozhko.timepad.ru/event/1303127/, Начало встречи в 10.00, продолжительность - около 2-х часов.

Количество мест ограничено, однако по итогам мероприятия все ответы на вопросы предпринимателей будут оцифрованы и размещены на сайте mybiz63.ru и в социальных сетях @mybiz63.

ИСТОЧНИК KP.RU