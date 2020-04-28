Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 28 апреля 2020 года: подтвердилось 8 случаев

28 Апр 2020 2020-04-28T10:59:18+03:00

Всего по данным на 28 апреля 2020 года в России зафиксировано 6411 новых случаев

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 28 апреля 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 8 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 272 человека. 27 их них выздоровели, пятеро – умерли.

– Всего за минувшие сутки в России появилось 6411 новых заболевших. Из них в Москве 3075 человек, в Московской области – 523. В Санкт-Петербурге и Дагестане – 198 и 153 человека, соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

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Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 93558 человек, 8456 пациентов выздоровели (1110 за прошедший день), 867 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 72 человек. В Самарской области зафиксировано три новых летальных случая. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU