2020-04-28T10:59:18+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 28 апреля 2020 года: подтвердилось 8 случаев

Всего по данным на 28 апреля 2020 года в России зафиксировано 6411 новых случаев
Владислав КИРСАНОВ
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Общее число заболевших в регионе достигло 272 человекОбщее число заболевших в регионе достигло 272 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 28 апреля 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 8 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 272 человека. 27 их них выздоровели, пятеро – умерли.

– Всего за минувшие сутки в России появилось 6411 новых заболевших. Из них в Москве 3075 человек, в Московской области – 523. В Санкт-Петербурге и Дагестане – 198 и 153 человека, соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Минздрав Самарской области: кто в Самаре болеет коронавирусом и что нас ждет

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Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 93558 человек, 8456 пациентов выздоровели (1110 за прошедший день), 867 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 72 человек. В Самарской области зафиксировано три новых летальных случая. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля.

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Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре и Самарской области на 28 апреля, самое актуальное прямо сейчас (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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