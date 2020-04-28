2020-04-28T11:25:50+03:00
Общество

В Самаре парки и скверы избавят от клещей и грызунов, а потом займутся комарами

Обработку общественных пространств от вредителей проведут весной и осенью
Анастасия ФИЛАТОВА
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Скверы, бульвары и транспортные развязки обработают от клещей в течение этой недели / Фото: мэрия СамарыСкверы, бульвары и транспортные развязки обработают от клещей в течение этой недели / Фото: мэрия Самары
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В Самаре стартовала обработка скверов, бульваров и транспортных развязок от клещей. Всего специалистам предстоит защитить от этих членистоногих 152 объекта общей площадью 90 га. Работы по заказу департамента городского хозяйства и экологии планируют выполнить в течение этой недели. Также от клещей обработают набережную и парки. Сделают это предприятия, отвечающие за данные территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

- Через некоторое время будет проведена проверка, чтобы оценить качество выполненных работ. При обнаружении клещей территории обработают повторно. Кроме того, в этом году запланирована дополнительная обработка от клещей на конец августа - сентябрь, - рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев.

Как отмечают в городской мэрии, общественные пространства постоянно обрабатывают и против грызунов. Соответствующие работы провели на прошлой неделе. Повторная обработка запланирована на конец сентября — начало октября. Помимо этого, в конце мая и во второй половине лета Самару защитят и от комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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