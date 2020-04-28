Как будут выплачивать соцпособия в Самарской области в майские праздники 2020

28 Апр 2020 2020-04-28T11:45:02+03:00

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Стал известен график выплат социальных пособий жителям Самарской области на майские праздники, которые продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, «Почта России» приступит к выплатам 2 мая.

Так, почтовые отделения будут доставлять социальные выплаты в мае следующим образом:

- 2 мая – за 5 и 6 число;

- 4 мая – за 7 и 8 число;

- 6 мая – за 9 и 10 число;

- 7 мая – за 11 число;

- 8 мая – за 12 число.

С 13 мая выплаты будут предоставлять согласно графику, который был ранее установлен. Вместе с пенсиями самарцы получат: ЕДВ ветеранам великой Отечественной войны — труженикам тыла, ветеранам труда, ЕДВ на проезд пенсионерам, ЕДВ ветеранам труда региона, компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг и т.д. Тем, кто получает эти выплаты через банки, начнут перечислять деньги с 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU