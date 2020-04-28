В Самарской области молодой мотоциклист влетел в ВАЗ и попал в больницу вместе с пассажиром

28 Апр 2020 2020-04-28T11:54:16+03:00

Парень не справился с управлением и не смог избежать ДТП

Изменить размер текста: A A

В Самарской области полицейские разбираются в деталях ДТП, которое произошло вечером в понедельник, 27 апреля, в Кинель-Черкасском районе. В селе Кинель-Черкассы примерно в 22:30 на улице 50 лет Октября столкнулись мотоцикл «Сузуки» и ВАЗ-21093.

- 21-летний мотоциклист ехал со стороны улицы Московской в направлении улицы Ефремова. В пути следования он не справился с управлением и врезался в ВАЗ под управлением 19-летнего молодого человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего пострадали водитель мотоцикла и его пассажир. Оба оказались на больничных койках. Известно, что байкер на момент ДТП был трезв. Сейчас стражи порядка проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU