Уже пять человек с коронавирусом умерли в Самарской области

28 Апр 2020 2020-04-28T12:00:37+03:00

О смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области стало известно 28 апреля 2020 года

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В Самарской области растет смертность от коронавируса. На 28 апреля 2020 года умерли пять пациентов с коронавирусом в различных медицинских учреждениях региона. Информация о трех новых смертях появилась в 12.00 во вторник, сначала ее сообщил федеральный оперативный штаб, а затем подтвердили на местном уровне.

До этого сообщалось о двух скончавшихся пациентах с коронавирусом: умерли два мужчины 74 лет и 81 года. После этого не появлялось информации о том, что кто-то из больных был в тяжелом состоянии. Речь шла только о двух пациентах подключенных к ИВЛ.

К сожалению, пока ни Роспотребнадзор, ни оперативный штаб не раскрывают подробностей смертельных случаев. Мы будем держать читателей в курсе событий.

Напомним, что сегодня выявили только восемь зараженных коронавирусом жителей. Шесть из них в Самаре, двое - в Тольятти.

Всего заболевших 272, 27 поправились, пять умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU