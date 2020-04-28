Оплата энергии стала еще удобнее, проще и безопаснее: «СамГЭС» выпустил мобильное приложение для клиентов

28 Апр 2020 2020-04-28T16:36:21+03:00

Теперь передать показания счетчика или подключить электронную квитанцию можно без захода на сайт компании

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Компания «Самарагорэнергосбыт» запустила мобильное приложение, с помощью которого оплатить счета за электроэнергию можно будет не выходя из дома. Что очень актуально в период пандемии коронавируса и самоизоляции.

Установить приложение можно себе на смартфон, если он работает на операционной системе Android или Apple. Скачать его можно в AppStore и Google Play, для этого в поисковой строке нужно ввести «Самарагорэнергосбыт» или «СамГЭС». Чтобы войти в приложение, надо воспользоваться логином и паролем от своего электронного кабинета на сайте компании. Новым же пользователям предложат пройти несложную регистрацию.

Благодаря мобильному приложению АО «СамГЭС» самарцы смогут передавать показания счетчиков, оплачивать счета, подключить электронную квитанцию, а также заказать сверку взаиморасчетов. Энергетики напоминают потребителям о важности своевременной оплаты электроэнергии в полном объеме не позднее 25-го числа для обеспечения бесперебойного и надежного энергоснабжения г.о. Самара.

Скачать бесплатное мобильное приложение АО «СамГЭС» в интеренет-магазине Google Play.

Скачать бесплатное мобильное приложение АО «СамГЭС» в интернет-магазине App Store.

ИСТОЧНИК KP.RU