Министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова отправили в отставку
Министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова с 28 апреля отправляют в отставку. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Временно исполняющим обязанности министра назначен заместитель Жданова Олег Жадаев. О назначении было объявлено на пленарном заседании губдумы региона.
-Михаил Жданов действительно отправлен в отставку. Сейчас такое время, которое проверяет людей. Проверяет не только их профессионализм, но и, что называется, волю к победе, командный дух. Не все сегодня выдерживают такой темп, напор. Нужно брать на себя ответственность, принимать оперативные решения. Организовывать лично - не прячась за формулярами чиновничьими, а просто брать и обеспечивать область ИВЛ, средствами индивидуальной защиты и т.д. Этот период – очень тяжелый, когда правительство работает 24/7, это период испытаний. Но и люди проявляются по-разному. Не все этот ритм выдерживают, - прокомментировал свое решение Дмитрий Азаров.
Михаил Жданов возглавлял самарское министерство с 18 октября 2018 года. До этого он был первым заместителем министра экономического развития, инвестиций и торговли региона.
ИСТОЧНИК KP.RU