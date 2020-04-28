2020-04-28T15:11:35+03:00
Общество

Министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова отправили в отставку

Такое решение принял губернатор Дмитрия Азаров
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Олег Жадаев сменит Михаила Жданова в кресле министраОлег Жадаев сменит Михаила Жданова в кресле министра
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Министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова с 28 апреля отправляют в отставку. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Временно исполняющим обязанности министра назначен заместитель Жданова Олег Жадаев. О назначении было объявлено на пленарном заседании губдумы региона.

-Михаил Жданов действительно отправлен в отставку. Сейчас такое время, которое проверяет людей. Проверяет не только их профессионализм, но и, что называется, волю к победе, командный дух. Не все сегодня выдерживают такой темп, напор. Нужно брать на себя ответственность, принимать оперативные решения. Организовывать лично - не прячась за формулярами чиновничьими, а просто брать и обеспечивать область ИВЛ, средствами индивидуальной защиты и т.д. Этот период – очень тяжелый, когда правительство работает 24/7, это период испытаний. Но и люди проявляются по-разному. Не все этот ритм выдерживают, - прокомментировал свое решение Дмитрий Азаров.

Михаил Жданов возглавлял самарское министерство с 18 октября 2018 года. До этого он был первым заместителем министра экономического развития, инвестиций и торговли региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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