Самарская область примет эстафету песенного марафона «Наш День Победы» 29 апреля

28 Апр 2020 2020-04-28T12:40:35+03:00

В этот день на региональных телеканалах покажут ролик с исполнением легендарной песни

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По Приволжскому федеральному округу продолжает «шагать» песенный марафон «Наш День Победы». В рамках этой акции творческие коллективы исполняют легендарную песню «День Победы», а потом передают эстафету своим коллегам из других регионов. Самарская область подключится к марафону в среду, 29 апреля. Она примет эстафету от республики Башкортостан.

Патриотическую акцию в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне инициировал аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО. Свой вариант песни «День Победы» уже исполнили коллективы республики Марий Эл, Удмуртии и Башкирии. Теперь на очереди Самарская область. Она 30 апреля передаст эстафету республике Татарстан. 9 Мая легендарная песня прозвучит в исполнении всех коллективов-участников марафона.

Напомним, что увидеть видеоролики, снятые в рамках масштабной акции, можно на региональных телеканалах, а также в соцсетях и на YouTube, найдя их по хештегам #песнипобедыПФО, #нашденьпобеды.

ИСТОЧНИК KP.RU