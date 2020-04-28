2020-04-28T12:54:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, где и как заболели коронавирусом 8 новых пациентов в Самарской области

Всего в регионе количество заболевших достигло 272 человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области продолжает расти число заболевших коронавирусомВ Самарской области продолжает расти число заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В оперативном штабе Самарской области рассказали, как и где заразились коронавирусом 8 новых пациентов. О прибавлении числа заболевших стало известно во вторник, 28 апреля.

- Новые случае заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены у 6 жителей Самары и 2 жителей Тольятти. Их выявили при обследовании круга контактных лиц с ранее заболевшими, - сообщили в оперштабе.

Напомним, что на данный момент число пациентов с коронавирусом в Самарской области составляет 272 человека. 27 больных уже выздоровели, и их выписали из больниц. К сожалению, пять человек скончались. Двое из них - люди старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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