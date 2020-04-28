За прошедшие сутки в Самарской области выявили 114 нарушителей режима самоизоляции

28 Апр 2020 2020-04-28T15:24:13+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области отчитался о нарушениях режима самоизоляции в регионе.

– За прошедшие сутки выявлено 114 нарушителей режима самоизоляции, транспортная полиция зафиксировала 8 таких случаев. Муниципальные органы власти – 18 нарушений, органы исполнительной власти – 21, – говорится в сообщении.

Отметим, что на сегодняшний день в Самарской области зафиксировано 272 случая заболевания коронавирусом. Из них 27 человек выздоровели и были выписаны, пятеро скончались. В регионе продолжают действовать ограничительные меры. Всем, кто прибывает из других регионов и стран, необходимо провести две недели на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU