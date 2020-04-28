В хрущевке пошевелиться негде: самарские депутаты беспокоятся за пожилых граждан, которым запретили гулять
В Самарской области обеспокоились низкой подвижностью горожан на самоизоляции в период пандемии коронавируса. Председатель комитета по здравоохранению, демографии и соцполитике Марина Сидухина на пленарном заседании губдумы рассказала, что губернатор Дмитрий Азаров заинтересовался вопросом, не скажется ли гиподинамия отрицательно на здоровье людей старше 65 лет, которым предписана строгая изоляция.
- Этот вопрос должны подробно обсудить на заседании оперативного штаба и рассмотреть меры поддержки. Возможно, пожилые люди смогут гулять во дворе по графику, - отметила она.
Председатель губдумы Геннадий Котельников поддержал свою коллегу. Он отметил, что если в хрущевке живет семья из четырех человек, то там пошевелиться сложно, что уж говорить о каких-то занятиях спортом. Депутаты отметили, что нужно проработать вопрос с прогулками.
- У нас, конечно, собака - друг человека. Но неправильно, что с собакой гулять можно, а с детьми и пожилым людям нельзя. Нужно просто продумать безопасность, - отметил Геннадий Котельников.
ИСТОЧНИК KP.RU