В хрущевке пошевелиться негде: самарские депутаты беспокоятся за пожилых граждан, которым запретили гулять

28 Апр 2020 2020-04-28T15:27:05+03:00

Сейчас даже на улице спокойно не погуляешь, не опасаясь за свое здоровье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты уверены, что нужно найти какое-то решение и разрешить прогулки, но в безопасном формате

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В Самарской области обеспокоились низкой подвижностью горожан на самоизоляции в период пандемии коронавируса. Председатель комитета по здравоохранению, демографии и соцполитике Марина Сидухина на пленарном заседании губдумы рассказала, что губернатор Дмитрий Азаров заинтересовался вопросом, не скажется ли гиподинамия отрицательно на здоровье людей старше 65 лет, которым предписана строгая изоляция.

- Этот вопрос должны подробно обсудить на заседании оперативного штаба и рассмотреть меры поддержки. Возможно, пожилые люди смогут гулять во дворе по графику, - отметила она.

Председатель губдумы Геннадий Котельников поддержал свою коллегу. Он отметил, что если в хрущевке живет семья из четырех человек, то там пошевелиться сложно, что уж говорить о каких-то занятиях спортом. Депутаты отметили, что нужно проработать вопрос с прогулками.

- У нас, конечно, собака - друг человека. Но неправильно, что с собакой гулять можно, а с детьми и пожилым людям нельзя. Нужно просто продумать безопасность, - отметил Геннадий Котельников.

ИСТОЧНИК KP.RU