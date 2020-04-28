2020-04-28T15:29:07+03:00
Общество

В Самаре снова зафиксирован один из самых низких индексов самоизоляции

По этим цифрам среди городов-миллионников столица губернии уступила только Челябинску
Владислав КИРСАНОВ
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Это не первый раз, когда в Самаре на улицах очень много людей в сравнении с другими городамиЭто не первый раз, когда в Самаре на улицах очень много людей в сравнении с другими городамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сервис Яндекс.Карты снова зафиксировал крайне низкий индекс самоизоляции в Самаре. Среди городов с населением более 1 миллиона человек столица региона делит второе с конца место с Екатеринбургом. Хуже изоляцию соблюдают только в Челябинске – там зафиксировано 1,6 балла.

– В Самаре индекс самоизоляции – 1,7 балла. Это означает, что на улице очень много людей. К примеру, в Тольятти зафиксировано 1,9 балла, в Новокуйбышевске – 2,1, в Чапаевске – 2,2 балла, – говорится в сообщении сервиса.

Индекс самоизоляции высчитывает, сколько людей находятся на улице через пользователей карт, навигаторов, приложений графика общественного транспорта. В регионе за минувшие сутки обнаружили 114 нарушителей изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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