Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самарской области: "Сколько коек будет нужно - не знаем, но делаем по-максимуму"
Губернатор Дмитрий Азаров на заседании губдумы поблагодарил за слаженную работу ведомства и врачей больниц, где сегодня работают с больными коронавирусом. В первую очередь это четыре флагманских лечебных учреждения: больница им. Середавина, 5-я больница Тольятти, 6-я в Самаре и детская инфекционка. Сейчас коечный фонд создают еще в 20 больницах по районам. Около сотни коек появятся в клиниках СамГМУ, там же оборудуют кислородную станцию.
- Мы не знаем, сколько койко-мест понадобится, но делаем по максимуму. Мы очень надеемся, что все-таки за счет грамотных мер по поводу сглаживания пиков заболевания, мы избежим ухудшения ситуации, - отметил Дмитрий Азаров.
Также по его словам меры по самоизоляции позволили снизить заболеваемость ОРВИ.
- Я хотел бы искренне поблагодарить всех врачей, потому что даже там, где мы резервируем койки, лечебный процесс мы не прекращаем. Нагрузка на всех врачей растет, - особенно подчеркнул губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU