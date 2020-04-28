2020-04-28T14:51:11+03:00
Общество

Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самарской области: "Сколько коек будет нужно - не знаем, но делаем по-максимуму"

Губернатор поблагодарил все ведомства и врачей за слаженную и четкую работу
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Дмитрий Азаров поблагодарил врачей за помощьДмитрий Азаров поблагодарил врачей за помощь
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Губернатор Дмитрий Азаров на заседании губдумы поблагодарил за слаженную работу ведомства и врачей больниц, где сегодня работают с больными коронавирусом. В первую очередь это четыре флагманских лечебных учреждения: больница им. Середавина, 5-я больница Тольятти, 6-я в Самаре и детская инфекционка. Сейчас коечный фонд создают еще в 20 больницах по районам. Около сотни коек появятся в клиниках СамГМУ, там же оборудуют кислородную станцию.

- Мы не знаем, сколько койко-мест понадобится, но делаем по максимуму. Мы очень надеемся, что все-таки за счет грамотных мер по поводу сглаживания пиков заболевания, мы избежим ухудшения ситуации, - отметил Дмитрий Азаров.

Также по его словам меры по самоизоляции позволили снизить заболеваемость ОРВИ.

- Я хотел бы искренне поблагодарить всех врачей, потому что даже там, где мы резервируем койки, лечебный процесс мы не прекращаем. Нагрузка на всех врачей растет, - особенно подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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